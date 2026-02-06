Nouvelle Arrestation dans l’Affaire Goordjiguène : Décryptage Exclusif dans notre Émission

Rédigé le Jeudi 19 Février 2026 à 11:42 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Ce mercredi 19 février 2026, l’affaire Goordjiguène connaît un nouveau rebondissement avec l’arrestation d’un nouvel individu soupçonné d’être impliqué dans ce dossier qui secoue le Sénégal. Dans notre émission spéciale « Décryptage », nous revenons sur les derniers développements et analysons ce que cette arrestation change dans l’enquête.



L’affaire Goordjiguène reste ouverte et complexe. Notre émission « Décryptage » continuera de suivre les développements et d’apporter des analyses approfondies pour que le public soit informé de manière claire et fiable.