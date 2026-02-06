Pape Birame Bigué Ndiaye et Ibrahima Magib Seck : une relation intime remontant à 2022

D’après les sources judiciaires, c’est l’exploitation du téléphone d’Ibrahima Magib Seck, interpellé le week-end dernier avec trois autres personnes, qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’au journaliste. Pape Birame Bigué Ndiaye avait été arrêté alors qu’il couvrait, en tant que journaliste accrédité, une conférence de presse du procureur de Dakar, Ibrahima Ndoye, avant d’être interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar.





Autre point majeur : les tests de dépistage du VIH pratiqués sur le journaliste sont revenus négatifs. Ce résultat est crucial dans un dossier où figure l’infraction de « transmission volontaire du VIH/Sida », sévèrement réprimée par la législation sénégalaise.





L’enquête, menée par la Brigade de recherches de Keur Massar, s’est progressivement élargie au fil des auditions et des exploitations de téléphones portables. Plus d’une quinzaine de personnes auraient déjà été interpellées dans ce dossier aux ramifications multiples, qui continue de secouer certains milieux, notamment celui des médias.

