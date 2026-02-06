Menu
L'Actualité au Sénégal

Pape Birame Bigué Ndiaye et Ibrahima Magib Seck : une relation intime remontant à 2022


Rédigé le Jeudi 19 Février 2026 à 11:05 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’affaire judiciaire impliquant le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué Ndiaye, et Ibrahima Magib Seck prend une nouvelle tournure. Selon des informations publiées par le quotidien Libération, les échanges à caractère intime entre les deux hommes dateraient de 2022. Les « messages d’amour » évoqués par l’enquête ne seraient donc pas récents, mais s’inscriraient dans une relation suivie sur plusieurs années, bien avant que l’affaire n’éclate sur la place publique.


Pape Birame Bigué Ndiaye et Ibrahima Magib Seck : une relation intime remontant à 2022

D’après les sources judiciaires, c’est l’exploitation du téléphone d’Ibrahima Magib Seck, interpellé le week-end dernier avec trois autres personnes, qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’au journaliste. Pape Birame Bigué Ndiaye avait été arrêté alors qu’il couvrait, en tant que journaliste accrédité, une conférence de presse du procureur de Dakar, Ibrahima Ndoye, avant d’être interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar.
 

Autre point majeur : les tests de dépistage du VIH pratiqués sur le journaliste sont revenus négatifs. Ce résultat est crucial dans un dossier où figure l’infraction de « transmission volontaire du VIH/Sida », sévèrement réprimée par la législation sénégalaise.
 

L’enquête, menée par la Brigade de recherches de Keur Massar, s’est progressivement élargie au fil des auditions et des exploitations de téléphones portables. Plus d’une quinzaine de personnes auraient déjà été interpellées dans ce dossier aux ramifications multiples, qui continue de secouer certains milieux, notamment celui des médias.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags