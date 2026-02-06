Menu
BR de Keur Massar : Après Pape Biram Bigué Ndiaye, deux nouvelles arrestations


Rédigé le Jeudi 19 Février 2026 à 11:21 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Brigade de Recherches de la Compagnie de Keur Massar a intensifié ses actions dans le cadre de l’enquête sur le démantèlement d’un réseau de présumés homosexuels.


Après l’arrestation, mardi 18 février, du journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye, les gendarmes ont procédé, ce mercredi, à l’arrestation de deux autres suspects.

Depuis le début de l’enquête, 19 présumés membres de ce réseau ont été interpellés, parmi lesquels figurent Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé. Les autorités indiquent que d’autres arrestations pourraient encore intervenir dans les prochains jours.

Cette affaire a suscité un vif intérêt médiatique et judiciaire, notamment après la perquisition du domicile du journaliste et l’interception de ses messages personnels, dans le cadre de l’enquête sur ses « messages d’amour ».

À suivre : les résultats du test VIH de Pape Biram Bigué Ndiaye, attendus prochainement, pourraient également apporter de nouveaux éléments à l’enquête en cours.



Lat Soukabé Fall

