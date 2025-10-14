Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Pikine-Guédiawaye : un ingénieur condamné pour fraude informatique et violences sur sa voisine


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 14:23 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a condamné, lundi 14 octobre 2025, Khalifa Ababacar Mbaye, ingénieur de 39 ans domicilié à Wakhinane, à un mois de prison ferme pour « accès frauduleux au système informatique de la Sonatel, injures publiques et coups et blessures volontaires ».


Pikine-Guédiawaye : un ingénieur condamné pour fraude informatique et violences sur sa voisine

Jugé pour avoir notamment agressé sa voisine Diewo Sy, Khalifa Mbaye a reconnu l’accès frauduleux au réseau de la Sonatel mais a nié les accusations de violences physiques. Selon la plaignante, le différend serait né d’une somme de 30 000 francs CFA versée pour un branchement et un abonnement Wi-Fi. Après plusieurs semaines sans installation, elle aurait demandé le remboursement, entraînant une violente altercation où elle affirme avoir été rouée de coups et traînée au sol. Le prévenu a invoqué son état de santé fragile, ayant été hospitalisé 17 jours, mais le tribunal a jugé que cela n’empêchait pas l’usage de violence.

Khalifa Mbaye, ingénieur logisticien en informatique et doctorant à l’Université de Ziguinchor, est présenté par la Sonatel comme un récidiviste notoire en matière de fraude. Depuis 2022, il aurait à plusieurs reprises accédé illicitement aux systèmes de l’entreprise, en créant de nouveaux abonnements sous différentes identités, dont celle de sa belle-sœur Khadidiatou Gaye, pour continuer ses activités. Il revendait ensuite la connexion Wi-Fi à ses voisins contre rémunération.

L’avocat de la Sonatel a insisté sur la gravité de la récidive et le préjudice financier estimé à 23,7 millions de francs CFA, réclamé à titre de réparation. La défense, représentée par Me Aly Ndiaye, a rappelé que la plaignante s’était désistée de sa plainte pour coups et blessures et a jugé la demande de dommages et intérêts « exagérée ».

Après délibéré, le tribunal a relaxé Khalifa Mbaye du chef de mise en danger de la vie d’autrui, tout en le déclarant coupable des autres chefs d’accusation. Il a été condamné à un mois de prison ferme et à une amende de 500 000 francs CFA à la Sonatel au titre de dommages et intérêts.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags