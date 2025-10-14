Pikine-Guédiawaye : un ingénieur condamné pour fraude informatique et violences sur sa voisine

Jugé pour avoir notamment agressé sa voisine Diewo Sy, Khalifa Mbaye a reconnu l’accès frauduleux au réseau de la Sonatel mais a nié les accusations de violences physiques. Selon la plaignante, le différend serait né d’une somme de 30 000 francs CFA versée pour un branchement et un abonnement Wi-Fi. Après plusieurs semaines sans installation, elle aurait demandé le remboursement, entraînant une violente altercation où elle affirme avoir été rouée de coups et traînée au sol. Le prévenu a invoqué son état de santé fragile, ayant été hospitalisé 17 jours, mais le tribunal a jugé que cela n’empêchait pas l’usage de violence.



Khalifa Mbaye, ingénieur logisticien en informatique et doctorant à l’Université de Ziguinchor, est présenté par la Sonatel comme un récidiviste notoire en matière de fraude. Depuis 2022, il aurait à plusieurs reprises accédé illicitement aux systèmes de l’entreprise, en créant de nouveaux abonnements sous différentes identités, dont celle de sa belle-sœur Khadidiatou Gaye, pour continuer ses activités. Il revendait ensuite la connexion Wi-Fi à ses voisins contre rémunération.



L’avocat de la Sonatel a insisté sur la gravité de la récidive et le préjudice financier estimé à 23,7 millions de francs CFA, réclamé à titre de réparation. La défense, représentée par Me Aly Ndiaye, a rappelé que la plaignante s’était désistée de sa plainte pour coups et blessures et a jugé la demande de dommages et intérêts « exagérée ».



Après délibéré, le tribunal a relaxé Khalifa Mbaye du chef de mise en danger de la vie d’autrui, tout en le déclarant coupable des autres chefs d’accusation. Il a été condamné à un mois de prison ferme et à une amende de 500 000 francs CFA à la Sonatel au titre de dommages et intérêts.

