Accident mortel à Touba Mouride : la passagère succombe après une chute brutale

L’accident s’est produit aux environs de 13 h 30. Selon les informations recueillies, les époux revenaient de présenter leurs condoléances à des parents établis dans la zone. Le trajet du retour semblait se dérouler sans incident jusqu’au moment où la femme, installée à bord de l’engin conduit par son mari, aurait été prise d’un malaise soudain.





D’après les premiers éléments, la victime aurait perdu connaissance avant de chuter du moto-tricycle en pleine circulation. Dans la confusion, l’engin lui serait malheureusement passé dessus. Le choc a été fatal. La dame est décédée sur le coup, sous les yeux impuissants de son époux et de quelques témoins présents sur les lieux.





Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Bounkiling se sont immédiatement rendus sur place pour procéder aux constatations d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances exactes du drame, notamment les causes du malaise ayant entraîné la chute.





Le corps sans vie a été acheminé à la morgue du centre de santé de Bounkiling, où il repose en attendant les décisions des autorités compétentes et les formalités d’usage pour son inhumation.





Ce drame rappelle une fois de plus la vulnérabilité des usagers de deux et trois roues, particulièrement en milieu rural, où les moyens de transport restent limités et les routes parfois accidentées. À Touba Mouride, l’émotion est vive et la communauté reste sous le choc face à cette disparition brutale.

