TikTok dans le viseur : un jeune influenceur arrêté pour contenus obscènes

D’après des informations du journal Libération, cette arrestation s’inscrit dans le cadre de la surveillance accrue des plateformes numériques menée par la DSC, notamment sur TikTok où les diffusions en direct se multiplient, parfois au mépris des règles sociales et morales.



Les enquêteurs ont repéré un compte très suivi, actif principalement lors de lives nocturnes, au contenu jugé obscène. À l’origine, le compte diffusait des informations sportives sous le nom « Frankie De Jong ». Mais après avoir intégré des réseaux érotiques en ligne, son détenteur aurait progressivement changé de cap.



Profitant de sa notoriété croissante, le mis en cause aurait intensifié ses diffusions en direct, ciblant essentiellement un public féminin, avec pour objectif d’établir des contacts privés via des applications de messagerie. Ces pratiques ont été assimilées par les enquêteurs à du racolage numérique.



Localisé à Golf Sud, Cheikh Ahmadou Sakho a été interpellé puis auditionné par la DSC. Il a reconnu les faits, déclarant avoir agi dans l’espoir de nouer des relations avec certaines spectatrices, tout en affirmant ne pas être allé au-delà de simples échanges virtuels.



L’enquête se poursuit. Les autorités entendent désormais élargir les investigations aux personnes ayant participé activement à ces diffusions ou tenté d’entrer en contact avec le jeune influenceur, que ces échanges aient eu lieu dans un cadre rémunéré ou non.



Cette affaire remet sur la table la question de la régulation des contenus sur les réseaux sociaux et de la responsabilité des créateurs numériques, à l’heure où TikTok s’impose comme un média d’influence majeur au Sénégal.

