Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

TikTok dans le viseur : un jeune influenceur arrêté pour contenus obscènes


Rédigé le Samedi 20 Décembre 2025 à 10:07 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a procédé à l’interpellation de Cheikh Ahmadou Sakho, 21 ans, connu sur TikTok sous un pseudonyme considéré comme provocateur. Le jeune homme, qui se présente comme boulanger, a été arrêté puis déféré ce vendredi pour outrage public à la pudeur, diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs et racolage actif sur les réseaux sociaux.


TikTok dans le viseur : un jeune influenceur arrêté pour contenus obscènes

D’après des informations du journal Libération, cette arrestation s’inscrit dans le cadre de la surveillance accrue des plateformes numériques menée par la DSC, notamment sur TikTok où les diffusions en direct se multiplient, parfois au mépris des règles sociales et morales.

Les enquêteurs ont repéré un compte très suivi, actif principalement lors de lives nocturnes, au contenu jugé obscène. À l’origine, le compte diffusait des informations sportives sous le nom « Frankie De Jong ». Mais après avoir intégré des réseaux érotiques en ligne, son détenteur aurait progressivement changé de cap.

Profitant de sa notoriété croissante, le mis en cause aurait intensifié ses diffusions en direct, ciblant essentiellement un public féminin, avec pour objectif d’établir des contacts privés via des applications de messagerie. Ces pratiques ont été assimilées par les enquêteurs à du racolage numérique.

Localisé à Golf Sud, Cheikh Ahmadou Sakho a été interpellé puis auditionné par la DSC. Il a reconnu les faits, déclarant avoir agi dans l’espoir de nouer des relations avec certaines spectatrices, tout en affirmant ne pas être allé au-delà de simples échanges virtuels.

L’enquête se poursuit. Les autorités entendent désormais élargir les investigations aux personnes ayant participé activement à ces diffusions ou tenté d’entrer en contact avec le jeune influenceur, que ces échanges aient eu lieu dans un cadre rémunéré ou non.

Cette affaire remet sur la table la question de la régulation des contenus sur les réseaux sociaux et de la responsabilité des créateurs numériques, à l’heure où TikTok s’impose comme un média d’influence majeur au Sénégal.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

PDC en Casamance : 86 millions d’euros engagés, une visite présidentielle aux enjeux économiques et politiques

Lat Soukabé Fall - 20/12/2025 - 0 Commentaire
PDC en Casamance : 86 millions d’euros engagés, une visite présidentielle aux enjeux économiques et politiques
Près de 86 millions d’euros : c’est le montant global des programmes inscrits dans le Programme de Développement de la Casamance (PDC). À ce jour, 46 % des projets ont été exécutés, selon le...

Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées

- 20/12/2025 - 0 Commentaire
Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées
À Kolda, une opération coordonnée des forces de sécurité a permis l’interpellation d’une convoyeuse et la saisie de produits psychotropes et de chanvre dissimulés dans des objets métalliques et un...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags