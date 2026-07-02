La nuit du 23 juin restera gravée dans la mémoire de cette famille de Thiappong, un quartier de la commune de Thiès. Selon les premiers éléments de l'enquête, il était environ trois heures du matin lorsqu'un individu s'est introduit dans la concession en escaladant le mur d'enceinte.

Profitant du silence de la nuit, l'intrus aurait parcouru les différentes pièces de la maison à l'aide d'une lampe torche afin de s'assurer de la présence des occupants et de repérer les lieux. Quelques instants plus tard, il se serait dirigé vers la chambre où dormaient la mère de famille et ses enfants mineurs.





Toujours selon les enquêteurs, le visage dissimulé derrière un masque sanitaire et armé d'un couteau, l'homme aurait menacé la victime afin de l'empêcher de donner l'alerte. Il aurait également utilisé sa lampe torche pour l'éblouir, compliquant ainsi toute tentative d'identification.





Après l'agression, le malfaiteur aurait quitté précipitamment les lieux en emportant le téléphone portable de la victime.





Au-delà des pertes matérielles, cette famille devra désormais faire face aux lourdes conséquences psychologiques d'une telle épreuve.



Dès le signalement des faits, les éléments du commissariat de Nguinth ont ouvert une enquête pour retrouver l'auteur présumé de cette agression.





Les investigations se sont rapidement orientées vers l'exploitation des images captées par une caméra de vidéosurveillance installée à proximité du domicile de la victime. Ces images auraient permis aux enquêteurs d'observer le passage d'un homme dont les déplacements correspondaient à l'horaire des faits.





À partir de ces premiers indices, les policiers ont poursuivi leurs recherches dans le voisinage jusqu'à identifier un vendeur de friperie résidant dans le quartier.





Interpellé puis placé en garde à vue, le suspect a d'abord rejeté toutes les accusations portées contre lui.



Malgré ses dénégations, les enquêteurs ont continué leurs investigations. Une séance d'identification a ensuite été organisée.





Selon les informations recueillies, la victime aurait reconnu le suspect. Cette identification, ajoutée aux différents éléments matériels réunis par les policiers, aurait permis de consolider le dossier d'enquête.





Face aux enquêteurs, l'homme aurait tenté d'expliquer son comportement en affirmant avoir été victime d'un « maraboutage » et souffrir d'une attirance qu'il disait ne plus pouvoir maîtriser envers les femmes.





Des déclarations qui n'ont toutefois pas modifié le cours de la procédure judiciaire.



Les policiers ont ensuite procédé à une perquisition au domicile du suspect.





Cette opération a permis la saisie de plusieurs objets susceptibles d'intéresser l'enquête, notamment :



une lampe torche correspondant à celle décrite par la victime ;

les vêtements que le suspect aurait portés lors des faits ;

trois couteaux ;

deux coupe-coupe.

L'ensemble de ces objets a été placé sous scellés afin d'être exploité dans le cadre de la procédure.



L'enquête ne s'est pas arrêtée à l'interpellation du suspect.





Grâce aux investigations menées par les policiers, le téléphone portable volé a pu être localisé. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à un acheteur qui l'aurait acquis pour la somme de 13 000 francs CFA au marché central de Thiès.





Interpellé à son tour, celui-ci aurait reconnu avoir acheté l'appareil, permettant ainsi aux enquêteurs de reconstituer le circuit de revente du téléphone.



Depuis la révélation de cette affaire, de nombreux habitants de Thiès expriment leur indignation face à la gravité des faits rapportés. Beaucoup s'interrogent également sur la sécurité des habitations, notamment pendant les heures de la nuit.





Cette affaire rappelle l'importance de renforcer les dispositifs de prévention contre les intrusions dans les domiciles et de signaler rapidement tout comportement suspect aux forces de sécurité.





Le suspect principal ainsi que la personne poursuivie pour le recel du téléphone devront désormais répondre des faits qui leur sont reprochés devant les autorités judiciaires compétentes.



Conformément au principe de la présomption d'innocence, toute personne mise en cause est considérée comme innocente tant qu'une décision de justice définitive ne l'a pas déclarée coupable.

