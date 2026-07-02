Le préfet du département de Ziguinchor, Latyr Ndiaye, a signé un arrêté le 3 juillet 2026 visant à renforcer l'encadrement des manifestations culturelles liées au Kankourang. Ces nouvelles dispositions ont pour objectif de préserver cette tradition tout en limitant les risques de troubles à l'ordre public.

Désormais, toute sortie du Kankourang devra être autorisée par les services préfectoraux. Les organisateurs sont tenus de déposer une déclaration entre trois et quinze jours avant la tenue de l'événement, après validation par le comité chargé de superviser ces manifestations.

L'arrêté encadre également les périodes et les horaires autorisés. Les Diambadong ne pourront se dérouler qu'entre 6 heures et 18 heures, uniquement durant les mois d'août et de septembre ainsi que les week-ends. Les pratiques nocturnes, notamment le Fanikendo et le Sibondo, sont désormais interdites.

Le texte interdit par ailleurs le port d'armes blanches ou de tout autre objet dangereux pendant les manifestations, à l'exception des accessoires traditionnellement utilisés dans le cadre du Kankourang.

Pour assurer l'application de ces mesures, un comité réunissant les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales, les chefs de quartier et les représentants des communautés concernées a été mis en place. Il aura pour mission d'examiner les demandes d'autorisation, de suivre le déroulement des manifestations et de prévenir tout incident. Les nouvelles règles sont applicables immédiatement à l'ensemble des organisateurs.