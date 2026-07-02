Selon les informations communiquées par la Cellule de Communication de la mosquée, M. Mouhamad Aïdara, fidèle fréquentant régulièrement les lieux, a été victime d’un vol. Des individus non identifiés ont forcé l’ouverture de son véhicule stationné à proximité de la mosquée avant d’emporter son sac. Celui-ci contenait des documents importants ainsi qu’une somme d’argent dont le montant n’a pas été précisé.





Ce nouvel incident intervient dans un climat déjà marqué par une recrudescence de cas similaires aux abords de la Grande Mosquée de Grand-Thiès. Une situation qui suscite une vive inquiétude au sein de la communauté religieuse, qui appelle à davantage de vigilance et de sécurité dans les environs.





Face à cette répétition de vols, les fidèles et responsables locaux lancent un appel pressant aux autorités sécuritaires afin de renforcer les dispositifs de surveillance autour de la mosquée, particulièrement aux heures de grande affluence.





Par ailleurs, une plainte contre X a été officiellement déposée auprès des services compétents. Une enquête devrait être ouverte pour tenter d’identifier les auteurs de cet acte et les traduire devant la justice.





En attendant, la situation continue d’alimenter les discussions parmi les fidèles, qui réclament des mesures urgentes pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens aux abords de ce lieu de culte très fréquenté.

