Deux talibés âgés de 4 et 7 ans ont perdu la vie vendredi 3 juillet 2026 dans la commune de Médina Sabakh, située dans la région de Kaolack. Leurs corps ont été repêchés par les sapeurs-pompiers dans une digue du village de Djiguimar.

D'après les informations disponibles, les deux enfants avaient quitté leur internat pour se rendre près de cette digue, située à la sortie du village. Leur absence prolongée a conduit les responsables de l'établissement à lancer des recherches.

Les opérations, menées avec le concours des éléments de la Brigade de gendarmerie de Keur Ayib, des sapeurs-pompiers et des habitants, ont finalement permis de retrouver les deux victimes.

Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de ce drame, qui a suscité une vive émotion au sein des populations locales.

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