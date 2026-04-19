Thiès : une femme condamnée à un mois de prison pour coups et blessures volontaires

‎ ‎Le tribunal d’instance de Thiès a rendu son verdict ce lundi dans une affaire de coups et blessures volontaires. F. Niang, âgée de 29 ans, a été reconnue coupable de faits ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours. ‎À l’origine de cette affaire, une dispute entre la prévenue et la victime, identifiée comme B. Thiam, qui a rapidement dégénéré. Selon les déclarations du plaignant, F. Niang se serait saisie d’un couteau avant de lui porter plusieurs coups. La victime affirme avoir été atteinte à trois reprises, notamment au bras et dans le dos. ‎Lors de l’audience, le tribunal a examiné les faits à la lumière des témoignages et des éléments versés au dossier. La partie civile a sollicité la somme de 20 000 FCFA à titre de dommages et intérêts. ‎De son côté, le substitut du procureur de la République a estimé que les faits étaient établis et a requis l’application stricte de la loi. ‎Après en avoir délibéré, le tribunal a déclaré F. Niang coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle a été condamnée à une peine d’un mois d’emprisonnement ferme, assortie du paiement de 20 000 FCFA à la victime. ‎