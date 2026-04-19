Le tribunal d’instance de Thiès a rendu son verdict ce lundi dans une affaire de coups et blessures volontaires. F. Niang, âgée de 29 ans, a été reconnue coupable de faits ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours. À l’origine de cette affaire, une dispute entre la prévenue et la victime, identifiée comme B. Thiam, qui a rapidement dégénéré. Selon les déclarations du plaignant, F. Niang se serait saisie d’un couteau avant de lui porter plusieurs coups. La victime affirme avoir été atteinte à trois reprises, notamment au bras et dans le dos. Lors de l’audience, le tribunal a examiné les faits à la lumière des témoignages et des éléments versés au dossier. La partie civile a sollicité la somme de 20 000 FCFA à titre de dommages et intérêts. De son côté, le substitut du procureur de la République a estimé que les faits étaient établis et a requis l’application stricte de la loi. Après en avoir délibéré, le tribunal a déclaré F. Niang coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle a été condamnée à une peine d’un mois d’emprisonnement ferme, assortie du paiement de 20 000 FCFA à la victime.
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès : santé, sport et mobilisation nationale au cœur de la 2e randonnée du club Randoulène 19/04/2026 17 Avril 1946 – 17 Avril 2026 : Le Pacte de Tassette, Quatre-vingts ans de Grâce et de Thiant. 17/04/2026 Tribunal de Thiès : le parquet demande la requalification d’un meurtre en coups mortels et requiert 4 ans ferme 16/04/2026 Nguéniène : la foire des semences met en avant l’autonomisation des femmes rurales 16/04/2026 4 avril à Thiès : And Sopi dénonce “trop de folklore, pas assez de contenu 16/04/2026
L'Actualité au Sénégal
Thiès : une femme condamnée à un mois de prison pour coups et blessures volontaires
Rédigé le Lundi 20 Avril 2026 à 15:54 | Lu 83 fois Rédigé par Hanne Abou
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Lundi 20 Avril 2026 - 12:58 Détention au Maroc : des Sénégalais racontent leur calvaire à Al Arjat 2
|
Lundi 20 Avril 2026 - 12:56 Tentative d’agression à la Cité Mtoa : une gendarme riposte et neutralise un assaillant armé
Actualité à Thiès
Célébration de l’indépendance : And Sopi Thiès s’indigne
Lat Soukabé Fall - 16/04/2026 - 0 Commentaire
Le mouvement citoyen et politique Alternative Citoyenne / And Sopi Thiès a tenu une conférence de presse à Thiès pour dresser son bilan des activités organisées dans le cadre de la célébration du 66ᵉ...
Thiès : 85,8 millions FCFA pour 39 GIE, un levier pour l’économie locale
Lat Soukabé Fall - 15/04/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Thiès : une femme condamnée à un mois de prison pour coups et blessures volontaires
Hanne Abou - 20/04/2026 - 0 Commentaire
Le tribunal d’instance de Thiès a rendu son verdict ce lundi dans une affaire de coups et blessures volontaires. F. Niang, âgée de 29 ans, a été reconnue coupable de faits ayant entraîné une...
Détention au Maroc : des Sénégalais racontent leur calvaire à Al Arjat 2
Lat Soukabé Fall - 20/04/2026 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com