JOJ Dakar 2026 : le Président constate des avancées et exige le respect des délais

Le Président de la République s’est rendu ce matin sur les différents chantiers des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 afin de vérifier l’état d’avancement des travaux. Cette visite intervient plusieurs mois après un premier déplacement effectué le 2 novembre.

À l’issue de cette inspection, le chef de l’État a affiché un optimisme plus marqué que lors de sa précédente tournée, estimant que des progrès notables ont été accomplis. En novembre, il avait fixé des objectifs précis sous la coordination du ministère des Infrastructures, promettant de revenir pour évaluer leur application.

Tout en saluant ces avancées, il a appelé à rester vigilant. Il a notamment évoqué les risques liés à l’hivernage, susceptible de perturber le calendrier en raison des conditions climatiques, et a insisté sur l’importance d’une planification rigoureuse et d’une exécution sans relâchement.

L’État entend, selon lui, mobiliser tous les moyens nécessaires pour honorer ses engagements et assurer une livraison dans les délais. Les entreprises responsables des chantiers, qui avaient initialement annoncé une remise des infrastructures en mars, sont invitées à intensifier leurs efforts afin de respecter ce calendrier.

Le Président a par ailleurs rappelé la dimension stratégique de l’événement. Dakar 2026 constitue un défi majeur en matière d’image et de crédibilité pour le Sénégal, premier pays africain à accueillir cette compétition. Il a souligné que ces Jeux dépassent le cadre national et concernent l’ensemble du continent.

En marge de cette tournée, le chef de l’État a également effectué un arrêt au chantier du Centre national d’oncologie de Diamniadio, témoignant de son suivi des projets structurants en cours dans la zone.