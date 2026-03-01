Logement : l’État évalue un déficit de 500 000 unités et annonce des réformes

Le secrétaire d’État au Logement, Momath Talla Ndao, a présenté un état des lieux détaillé du secteur, mettant en avant un déficit estimé à environ 500 000 logements. Ce chiffre repose sur des projections fondées sur une étude de référence et la dynamique démographique. Chaque année, près de 20 000 nouvelles unités viendraient s’ajouter à ce manque, dans un contexte d’urbanisation soutenue et de forte pression sur Dakar.

Face à cette situation, les autorités privilégient une stratégie progressive. L’objectif n’est pas d’annoncer des résultats immédiats, mais de poser les bases d’une production massive et durable. Cela implique notamment une meilleure maîtrise des données du marché, avec la mise en place de statistiques fiables sur les besoins, leur nature et leur répartition géographique, considérées comme essentielles à l’élaboration d’une politique efficace.

Le responsable gouvernemental est également revenu sur l’héritage de projets inachevés. Selon lui, 19 milliards de FCFA ont déjà été mobilisés pour relancer plusieurs chantiers, tandis que 27 milliards seraient nécessaires pour finaliser l’ensemble des programmes concernés, dont une dizaine jugés prioritaires.

Concernant le programme des 100 000 logements, le bilan présenté se révèle modeste. Sur l’objectif initial, environ 1 500 unités auraient été construites, dont près de 700 seulement considérées comme habitables. Cette situation est attribuée à des difficultés de gouvernance et à l’abandon de certains chantiers, que l’État entend désormais achever.

Par ailleurs, les autorités mettent en avant certains acquis structurels, tels que la création du Fonds de l’habitat, le cadre juridique issu de la loi de 2016 et des mécanismes opérationnels comme la SAFRU. Une révision du dispositif légal ainsi qu’une redéfinition des missions des structures de financement et d’aménagement sont annoncées afin de renforcer ces instruments.



