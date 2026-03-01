Quatre enfants périssent par noyade à Mbantou, dans le département de Podor

Un drame s’est produit samedi à Mbantou, localité rattachée à la commune de Guédé-Village, dans le département de Podor. Quatre talibés ont perdu la vie après s’être noyés dans un bras du fleuve Doué, selon un représentant local.

Les enfants étaient pensionnaires d’une école coranique implantée au croisement de Mbantou, a précisé Amadou Makhtar Bâ, représentant du chef de village.

Informés des faits, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour mener les recherches. Les corps ont été repêchés aux environs de 17 heures, d’après la même source.

La gendarmerie, les secours, le sous-préfet ainsi que les autorités municipales de Guédé-Village se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations nécessaires.

Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet événement.