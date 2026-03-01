Thiès : La coalition Diomaye consolide ses bases et affine sa stratégie

Moussa Sarr, président du mouvement E.T.I.R (Ensemble pour le Travail et l’Intégrité Républicaine), a pris la parole en premier lors de la grande rencontre politique de la coalition Diomaye tenue le samedi 28 février 2026 à Thiès.



Devant les responsables des quinze communes du département, il a lancé un appel fort à la mobilisation et à l’unité, annonçant que le flambeau de la veille du 4 avril doit faire le tour des départements pour renforcer la cohésion et la présence de la coalition sur le terrain. « Le flambeau de la veille du 4 avril n’est pas seulement un symbole, c’est un instrument de rassemblement. Il doit passer dans toutes les communes et toucher tous nos militants pour porter haut nos valeurs d’intégrité, de travail et de responsabilité républicaine », a-t-il déclaré.





Il a ensuite confirmé la ligne directrice de la coalition : « Nous renouons avec notre engagement et nous continuerons à massifier nos rangs pour renforcer notre présence sur le terrain. La fête de l’indépendance sera une occasion d’honorer nos valeurs et nos leaders. »



La rencontre s’est tenue à la permanence de Al Ousseynou Diouf, chargé de communication de la coalition, sous la présidence de Déthié Diouf du Parti Visa. Elle a rassemblé plusieurs leaders locaux, dont Abdoulaye Fall Mao et Lamine Séne.





Dans son intervention, Al Ousseynou Diouf a souligné l’importance de cette étape : « C’est le fruit d’un travail acharné de massification dans le département. Nous avons enregistré des adhésions significatives, et cette rencontre constitue une étape clé pour établir une stratégie commune en vue des prochaines échéances électorales. »





Habib Vitin a également insisté sur la nécessité de conjuguer mobilisation politique et prise en compte des urgences locales, telles que la gestion de l’hôpital et l’état des infrastructures.





Enfin, la rencontre a permis de renforcer les liens avec les maires du département, notamment ceux ayant renouvelé leur engagement aux côtés de Mimi Touré, dans une perspective de développement local et de cohésion politique.

