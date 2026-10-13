Thiès : un réseau présumé de faux-monnayeurs démasqué grâce à une infiltration

Un important réseau présumé de trafic de faux billets est dans le viseur des enquêteurs de la gendarmerie nationale. Selon les informations confirmées dans ses grandes lignes par la communication officielle de la Gendarmerie nationale, cette affaire a donné lieu à plusieurs opérations dans différentes localités du pays, avec six personnes interpellées et une importante quantité de billets saisis.



L’affaire a débuté le 5 octobre 2026, à la suite d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau qui détiendrait des coupures en devises étrangères susceptibles d’être soumises à un procédé de lavage chimique. Cette technique présumée viserait à permettre l’utilisation frauduleuse de billets dans le circuit économique.



Un agent infiltré au cœur du dispositif

D’après les informations rapportées par la presse, les investigations ont notamment ciblé un homme présenté comme Victor Y. N., gérant d’un grand restaurant à Thiès et ancien émigré. Il aurait cherché à écouler des billets noirs.



Les enquêteurs auraient alors mis en place un dispositif d’infiltration afin de faciliter son interpellation. Le suspect aurait été arrêté le 9 octobre, vers 2 heures du matin, à proximité d’un terrain de basket à Nord Foire, à Dakar.



Selon notre source, il était en possession de 3 600 billets noirs de 100 euros, dont la contre-valeur était estimée à plus de 78,7 millions de francs CFA. Les investigations se seraient poursuivies à partir des éléments recueillis lors de cette première arrestation.



Les investigations s’étendent à Mbour et à Louga

Au cours des interrogatoires, le premier suspect aurait cité un autre individu présenté sous le nom de M. D. D. Samb, alias Mbaye, domicilié à Nguékhokh. Ce dernier aurait été soupçonné de détenir une quantité plus importante de billets présumés contrefaits.



Les enquêteurs auraient organisé une nouvelle opération, avec des déplacements et des rendez-vous destinés à localiser les personnes mises en cause. Une perquisition au domicile du suspect aurait permis la découverte de plusieurs milliers de billets en euros et de liasses de dollars, dissimulés dans une valise.



Les éléments communiqués par la Gendarmerie nationale font état de la saisie de 6 600 billets de 100 dollars américains, représentant 376,2 millions de francs CFA, ainsi que de 10 000 billets de 100 euros, évalués à 650 millions de francs CFA. À cela s’ajoutent 1 200 billets noirs de 100 euros, dont la contre-valeur est estimée à 78 714 840 francs CFA.



Au total, la valeur annoncée des billets saisis dépasse 1,1 milliard de francs CFA.



Des armes et du matériel également saisis

L’opération ne s’est pas limitée aux billets. Selon le bilan officiel, les gendarmes ont également saisi un pistolet automatique de marque Taurus, de calibre 9 mm, vingt cartouches à blanc de 9 mm, quinze cartouches de calibre 12 mm, deux cachets présumés faussaires, un gilet pare-balles, un poignard ainsi que des bouteilles supposées contenir du mercure.



D’autres interventions ont été menées dans plusieurs localités, notamment à Thiès et à Louga. Un individu aurait ainsi été interpellé à Louga avec un faux billet de 10 000 francs CFA.



Six personnes interpellées, l’enquête se poursuit

Au terme de ces opérations, six personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire présumée de contrefaçon de billets de banque et d’association de malfaiteurs. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer le rôle exact de chaque personne impliquée et à identifier d’éventuels autres membres du réseau.



Cette affaire remet en lumière les risques liés à la circulation de fausse monnaie et aux procédés frauduleux présentés comme des opérations de transformation ou de lavage de billets. Les autorités devront établir les responsabilités individuelles au cours de la procédure judiciaire.

