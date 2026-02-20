Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : un quinquagénaire jugé pour détention de chanvre indien


Rédigé le Vendredi 20 Février 2026 à 14:17 | Lu 22 fois Rédigé par


Un homme comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour détention et cession de chanvre indien.


Thiès : un quinquagénaire jugé pour détention de chanvre indien

 

Âgé de 59 ans, un homme a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour offre ou cession de chanvre indien. Il a été interpellé dans sa chambre, en possession de 125 grammes de cette substance.
À la barre, le prévenu a reconnu les faits. Il a expliqué avoir été surpris par les policiers dans sa chambre alors qu’il détenait la drogue. Il a affirmé n’avoir été en possession que d’un seul cornet, acheté à 10 000 F CFA auprès d’un individu, précisant que le produit était destiné à sa consommation personnelle. Il a soutenu fumer du chanvre indien pour soulager son asthme et a sollicité la clémence du tribunal.
Le tribunal a rappelé que l’intéressé avait déjà été condamné à six mois, puis à trois mois de prison ferme pour des faits similaires.
Le procureur de la République, estimant les faits établis, a requis l’application de la loi.
Le délibéré sera rendu prochainement.

seneweb


Actualité à Thiès

Thiès : Pose de la Première Pierre du Projet d’Infrastructures de Stockage et de Conservation des Produits Horticoles

Lat Soukabé Fall - 18/02/2026 - 0 Commentaire
Thiès : Pose de la Première Pierre du Projet d’Infrastructures de Stockage et de Conservation des Produits Horticoles
Le Ministère de l’Industrie et du Commerce a présidé ce mardi la cérémonie de pose de la première pierre du projet d’infrastructures de stockage et de conservation des produits horticoles, au village...

Signature d’une convention entre l’École Polytechnique et l’Association des Ouvriers

Lat Soukabé Fall - 18/02/2026 - 0 Commentaire
Signature d’une convention entre l’École Polytechnique et l’Association des Ouvriers
Une cérémonie historique s’est déroulée récemment autour de la **signature d’une convention de collaboration entre l’**École Polytechnique et l’Association des Ouvriers. La vidéo ci‑dessous...

Actualités

Thiès : les grandes lignes de l’organisation du défilé dévoilées

- 20/02/2026 - 0 Commentaire
Thiès : les grandes lignes de l’organisation du défilé dévoilées
À Thiès, le commandant de la zone militaire n°7 a présenté le calendrier et les préparatifs du défilé prévu en avril 2026 sur l’avenue Caen.   À l’occasion d’un Comité régional de développement...

LA FETE DE L’INDEPENDANCE A THIES, C’EST AVANT, PENDANT ET APRES LE 4 AVRIL - LA CONTRIBUTION CITOYENNE DU MOUVEMENT THIES D’ABORD

- 20/02/2026 - 0 Commentaire
LA FETE DE L’INDEPENDANCE A THIES, C’EST AVANT, PENDANT ET APRES LE 4 AVRIL - LA CONTRIBUTION CITOYENNE DU MOUVEMENT THIES D’ABORD
Le Mouvement THIES D’ABORD, engagé pour la participation active des citoyens et la promotion du développement local, souhaite livrer sa contribution citoyenne afin d’assurer une bonne organisation et...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags