Thiès : un quinquagénaire jugé pour détention de chanvre indien

Âgé de 59 ans, un homme a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour offre ou cession de chanvre indien. Il a été interpellé dans sa chambre, en possession de 125 grammes de cette substance.

À la barre, le prévenu a reconnu les faits. Il a expliqué avoir été surpris par les policiers dans sa chambre alors qu’il détenait la drogue. Il a affirmé n’avoir été en possession que d’un seul cornet, acheté à 10 000 F CFA auprès d’un individu, précisant que le produit était destiné à sa consommation personnelle. Il a soutenu fumer du chanvre indien pour soulager son asthme et a sollicité la clémence du tribunal.

Le tribunal a rappelé que l’intéressé avait déjà été condamné à six mois, puis à trois mois de prison ferme pour des faits similaires.

Le procureur de la République, estimant les faits établis, a requis l’application de la loi.

Le délibéré sera rendu prochainement.



