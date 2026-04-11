Hapkido : Thiès accueille un stage stratégique pour former les futurs coachs

Hapkido : Thiès accueille un stage stratégique de formation d’initiateurs Thiès – Le Centre d’Éducation Populaire et Sportive (CNEPS) de Thiès a servi de cadre à un stage intensif de formation d’initiateurs en Hapkido, organisé pendant quatre jours par World Hapkido Sénégal, sous la conduite de son président, Jean-Karim Brangal.

Un rendez-vous stratégique pour l’encadrement À travers cette session de formation, World Hapkido Sénégal ambitionne de renforcer les compétences des entraîneurs, coachs et encadreurs techniques. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique claire : préparer efficacement les acteurs du terrain en vue des prochaines compétitions internationales inscrites au calendrier mondial. Organisé au CEPS de Thiès, ce stage a permis de revisiter les fondamentaux de la discipline, mais également d’aligner les pratiques locales sur les standards internationaux.

Mise à niveau technique et pédagogique Durant quatre jours, les participants ont suivi un programme structuré autour de plusieurs axes essentiels à la performance sportive. Les modules ont porté sur les règles d’arbitrage, les lois et règlements encadrant la discipline, ainsi que sur les terminologies spécifiques au Hapkido. Une attention particulière a été accordée à la préparation physique générale et à la préparation physique spécifique, considérées comme des piliers incontournables dans la formation des athlètes de haut niveau.

Former les encadreurs pour bâtir des champions Pour Jean-Karim Brangal, la performance des athlètes repose avant tout sur la qualité de l’encadrement technique. « C’est avec un énorme plaisir que nous avons organisé ce stage d’initiateurs pour revenir avec nos coachs sur l’importance du sport, mais aussi sur les statuts, les lois et règlements qui encadrent aujourd’hui notre discipline », a-t-il déclaré. Il souligne également que la préparation physique, qu’elle soit générale ou spécifique, constitue un élément clé dans la réussite des sportifs engagés dans des compétitions internationales.

Le Sénégal en avance sur le continent Affilié à la Fédération internationale de Hapkido et à l’Union africaine de la discipline, le Sénégal se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur en Afrique. Cette avance stratégique sur plusieurs pays du continent est le fruit d’un travail structuré et d’une vision claire visant à hisser le pays au rang de référence internationale. L’ambition affichée est de faire du Sénégal un pilier incontournable du Hapkido mondial, à travers la formation, l’expertise et la performance.

Thiès, capitale sportive en mouvement En accueillant ce stage d’envergure, Thiès confirme une nouvelle fois son rôle central dans le développement du sport au Sénégal. Le choix du CNEPS de Thiès n’est pas anodin : il traduit la volonté de décentraliser les grandes activités sportives et de valoriser les infrastructures régionales. Ce stage, présenté comme ayant une dimension internationale, constitue une étape importante dans la professionnalisation du Hapkido au Sénégal.

🎥 Vidéo du stage