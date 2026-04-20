Démantèlement d’un réseau de médicaments illégaux aux Almadies





La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a mis fin à un réseau organisé de distribution de médicaments non autorisés opérant dans le quartier des Almadies. Deux individus ont été arrêtés et font face à plusieurs accusations, notamment pour trafic de produits médicaux et exercice illégal de la profession de pharmacien.



L’enquête a débuté avec l’arrestation en flagrant délit d’un livreur transportant des médicaments suspects. Lors de son interrogatoire, il a reconnu travailler pour un tiers et avoir connaissance du caractère non conforme des produits. Les investigations ont ensuite conduit les agents jusqu’à un appartement situé à Almadies 2, où la principale suspecte a été interpellée.



La perquisition des lieux a permis de découvrir une quantité importante de produits variés, dont plus de 1 200 capsules, plusieurs bouteilles de liquides et sirops non identifiés, ainsi que des ampoules. D’autres articles comme des crèmes, savons, thés et pots de “Gomez” ont également été saisis.



Les enquêteurs ont aussi trouvé près de 300 étiquettes prêtes à l’emploi, laissant penser à une volonté de modification des informations liées aux produits. Une somme d’argent issue de cette activité a également été récupérée dans un coffre.



Selon les premiers éléments recueillis, les substances provenaient de la Côte d’Ivoire avant d’être introduites sur le marché local, où elles étaient présentées comme des solutions pour la prise ou la perte de poids.



Les autorités mettent en garde contre les risques liés à l’utilisation de ces produits, dont la composition reste incertaine et qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Les deux personnes arrêtées sont actuellement en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuelles ramifications du réseau.

