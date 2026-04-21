Kaffrine : saisie et incinération d’une carcasse bovine impropre à la consommation

Selon les autorités vétérinaires, la saisie a eu lieu au niveau de l’aire d’abattage de la ville. Il s’agissait d’une carcasse bovine de sexe femelle, dont le poids est estimé entre 120 et 180 kilogrammes.





Le directeur régional de l’élevage, le docteur Moustapha Dione, a indiqué que l’animal présentait des signes inquiétants, notamment des suspicions de tuberculose bovine ainsi qu’un ictère généralisé, deux pathologies graves.



Ces maladies appartiennent à la catégorie des zoonoses, c’est-à-dire des infections transmissibles de l’animal à l’homme. Leur consommation peut exposer les populations à des complications sanitaires sérieuses.





Face à ce danger, les services vétérinaires ont pris une décision radicale : la carcasse a été immédiatement incinérée sur place afin d’éviter toute contamination.



Le Dr Dione a lancé un appel à la responsabilité, aussi bien à l’endroit des agents de l’élevage que des populations. Il insiste sur la nécessité de renforcer les contrôles et d’éviter toute mise sur le marché de produits d’origine animale non inspectés.





Cette intervention rappelle l’importance du respect strict des normes sanitaires dans les abattoirs, dans un contexte où la sécurité alimentaire demeure un enjeu majeur au Sénégal.

