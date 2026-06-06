Thiès : un quadragénaire blessé dans un violent accident de moto devant le tribunal

Selon les premières informations recueillies sur place, les deux engins sont entrés en collision dans des circonstances qui n'ont pas encore été clairement établies. La violence de l'impact a provoqué une vive émotion parmi les témoins présents au moment des faits.





La victime, un homme âgé de 46 ans, a subi plusieurs blessures. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour lui prodiguer les premiers secours avant de l'évacuer vers une structure sanitaire de la ville pour une prise en charge médicale.





Les éléments des forces de l'ordre ont également effectué les constatations d'usage afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident survenu sur l'un des axes les plus fréquentés de la capitale du Rail.





Cet accident vient une nouvelle fois rappeler les risques liés à la circulation des deux-roues, notamment durant les heures nocturnes où la visibilité est souvent réduite. Les autorités continuent d'appeler les conducteurs au respect du Code de la route et à davantage de prudence afin de limiter les accidents.

