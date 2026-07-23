Selon les éléments de l'enquête, les faits se sont produits dans la nuit du 17 juillet, aux environs de 22 heures. M. S. Baldé, mère d'un nourrisson de six mois, prenait tranquillement sa douche lorsqu'elle a été surprise par deux voisines : F. K. Diene, commerçante âgée de 46 ans, et sa fille de 17 ans.





La victime affirme que cette intrusion était préméditée. Les deux femmes lui auraient tendu un véritable guet-apens en profitant de sa vulnérabilité.





D'après les investigations policières, F. K. Diene aurait brandi une machette et tenté d'asséner un coup à la tête de la jeune femme. En cherchant à se protéger, cette dernière aurait été violemment prise à partie par la fille de la commerçante, qui lui aurait tiré les cheveux avant de la mordre à plusieurs reprises au niveau de la poitrine. La victime déclare également avoir subi des insultes et des menaces de mort durant cette agression.





Évacuée d'urgence à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, la jeune mère a reçu des soins pour des blessures à la tête, au visage et sur différentes parties du corps. Le certificat médical établi par les médecins fait état de lésions suffisamment importantes pour lui interdire temporairement d'allaiter son bébé de six mois. Une incapacité totale de travail (ITT) de douze jours lui a été délivrée.





Alertés dès le lendemain, les policiers du commissariat de Wakhinane Nimzatt ont procédé à l'interpellation des deux suspectes. À l'issue de leur garde à vue, elles ont été déférées devant le parquet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.





Le procureur de la République a retenu contre elles les infractions de coups et blessures volontaires ainsi que de détention illégale d'arme, en référence à la machette utilisée lors de l'agression.





Considérant la gravité des faits et les conséquences subies par la victime, le parquet a ordonné leur placement sous mandat de dépôt. La mère sera jugée devant le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, tandis que sa fille mineure devra répondre de ses actes devant le juge des enfants.

