Thiès : un panel met en lumière l’industrialisation comme levier du développement local et régional


Rédigé le Dimanche 11 Janvier 2026 à 12:16


Un panel initié par l’Alliance pour le Sénégal a réuni à Thiès des acteurs autour des enjeux de l’industrialisation et du développement local et régional.


Un panel départemental et régional consacré à l’industrialisation et au développement local de Thiès s’est tenu hier dans la cité du rail, à l’initiative de l’Alliance pour le Sénégal / Andando Ngir Senegaal. La rencontre était dirigée par l’ancien ministre et maire de Notto Diobasse, Alioune Sarr.

Dès l’ouverture des échanges, Alioune Sarr a mis en avant l’importance de cette rencontre, axée sur les enjeux du développement à l’échelle locale, départementale et nationale. Selon lui, les discussions sont parties des potentialités économiques, industrielles, minières, agricoles et halieutiques de la région et du département de Thiès, afin de poser les bases d’un développement capable de franchir un cap qualitatif.

Au cours du panel, le maire de Notto Diobasse a indiqué que des projets agro-industriels ont été identifiés grâce à une alliance entre le secteur privé national, les collectivités territoriales et l’État du Sénégal. Ce partenariat vise, selon lui, à permettre à Thiès de mieux exploiter ses potentialités au bénéfice de la région et du pays. Il a également évoqué la perspective d’un pôle pétrochimique à Thiès, qui pourrait rayonner à l’échelle africaine et sous-régionale, en s’appuyant notamment sur les réserves de gaz et de pétrole découvertes à Cayar et à Saint-Louis.

Lors de son échange avec la presse, Alioune Sarr est revenu sur le domaine industriel lancé à Notto Diobasse. Il a précisé que ce projet, mis en œuvre en partenariat avec l’État et l’Aprosi, est destiné à créer des dizaines de milliers d’emplois, répondant ainsi aux besoins de la jeunesse.



