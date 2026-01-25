Thiès : un mécanicien frappe une femme après une dispute entre enfants

Selon les faits exposés à l’audience, l’incident est survenu à la suite d’une bagarre entre deux enfants, au cours de laquelle l’un d’eux a mordu son vis-à-vis. Diongue reprochait à Mme Kandji de ne pas être intervenue pour séparer les enfants et éviter qu’ils ne se blessent. Dans un accès de colère, il l’a alors injuriée avant de lui donner un coup de poing au niveau de l’œil. La victime a porté plainte immédiatement.



Lors du procès, le prévenu a reconnu avoir frappé Mme Kandji, mais a contesté la gravité des faits, affirmant que la victime n’avait pas été blessée. Mme Kandji, elle, a confirmé avoir été giflée et frappée au visage, et a réclamé 500 000 F CFA de dommages et intérêts pour le préjudice subi.



Le procureur de la République a demandé l’application stricte de la loi, soulignant que les actes de violence, même dans un contexte mineur, ne sauraient rester impunis.



Après délibération, le tribunal a déclaré C. Diongue coupable et l’a condamné au paiement d’une amende de 20 000 F CFA. Cette décision rappelle l’importance de prévenir les conflits et de respecter l’intégrité physique d’autrui, même dans des situations apparemment anodines.

