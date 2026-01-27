Drogue à la Médina : un mendiant se révèle être un trafiquant

À la Médina, ce qui semblait être un simple mendiant s’est révélé être un trafiquant de crack, interpellé par la Brigade de recherches (BR).



Chaque jour, l’homme se postait à l’angle d’une rue, donnant l’impression de mendier. Mais ses mouvements coordonnés et ses contacts furtifs avec une clientèle suspecte avaient éveillé les soupçons des policiers.



Jeudi dernier, lors d’une patrouille, la BR a décidé de l’intercepter. Une palpation a permis de découvrir un képa de crack et 5 000 FCFA, provenant de sa dernière transaction.



Conduit au poste, il a reconnu les faits, avouant son implication dans la vente de drogue, mais a refusé de révéler l’identité de son fournisseur. Malgré son handicap, aucune concession ne lui a été accordée.



Au terme de sa garde à vue, l’individu a été déféré au parquet de Dakar pour cession ou offre de drogue.

