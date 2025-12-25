Keur Massar : une cargaison de chicha saisie réapparaît sur le marché dakarois





Une affaire pour le moins surprenante suscite de nombreuses interrogations à Keur Massar. Selon des informations rapportées par L’Observateur, une importante quantité de tabac à chicha, estimée à 36 millions de francs CFA et présentée comme ayant été saisie par les services des Douanes, se serait retrouvée écoulée à bas prix dans certains milieux huppés de Dakar. Cette situation a conduit la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar à interpeller un premier suspect.



L’affaire trouve son origine dans une proposition commerciale reçue par un commerçant étranger installé au Sénégal depuis plusieurs années. Il aurait été contacté par téléphone par un individu se trouvant à l’étranger, lui proposant une opération d’importation de tabac à chicha présentée comme très rentable. Pour le convaincre, son interlocuteur lui aurait assuré disposer de relais au sein des Douanes, capables de faciliter l’entrée de la marchandise sur le territoire.



Dans la continuité, le commerçant aurait été mis en relation avec d’autres personnes se présentant comme des agents des Douanes, dont l’un prétendait occuper un poste élevé, renforçant ainsi la crédibilité du projet. Convaincu, il se rend en Mauritanie avec une somme de 36 millions de francs CFA pour acquérir la marchandise.



Le retour tourne toutefois court. À Ourossogui, il est interpellé par les services douaniers, sa cargaison est saisie et une amende de 7 millions de francs CFA lui est réclamée. Il s’en acquitte avant de regagner Keur Massar, estimant avoir tout perdu dans cette opération.



Quelque temps plus tard, alors qu’il tente de se relever d’une perte financière totale de 43 millions de francs CFA, le commerçant apprend que la marchandise censée avoir été saisie circule librement sur le marché dakarois. Intrigué, il mène des démarches personnelles et découvre que les personnes avec lesquelles il avait été en contact n’étaient pas celles qu’elles prétendaient être.



Il décide alors de saisir la justice. La plainte déposée conduit à l’ouverture d’une enquête confiée à la Brigade de recherches de Keur Massar. À l’issue des investigations, un premier suspect est interpellé le vendredi 26 décembre et placé en garde à vue. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur un montant de 43 millions de francs CFA, ainsi que pour usurpation d’identité et de fonction.



Au-delà de cette arrestation, une interrogation majeure demeure : comment une marchandise officiellement saisie a-t-elle pu être détournée et se retrouver sur le marché, laissant planer le doute sur les circuits de gestion des produits confisqués.

