Thiès : un couple marié récemment règle ses différends devant la justice





Après seulement quelques mois de vie commune, un homme âgé et son épouse ont comparu devant le tribunal d’instance de Thiès afin de régler un conflit conjugal ayant dégénéré. Les deux parties sont poursuivies pour des faits de violences mutuelles.



Selon les éléments du dossier, l’épouse avait quitté le domicile conjugal à la suite d’un désaccord avec son mari. Lorsqu’elle a tenté de réintégrer le foyer, son époux s’y serait opposé. La femme a alors saisi le procureur de la République, qui lui a donné instruction de rester au domicile conjugal jusqu’à ce que la procédure de divorce soit tranchée par le juge.



De retour chez son mari, une altercation a éclaté entre les deux conjoints. Au cours de l’échauffourée, l’homme aurait porté des coups au visage de son épouse. Celle-ci, selon sa version, aurait réagi en se défendant, en s’agrippant à son mari.



À la suite de cet incident, la femme a déposé une plainte auprès des services de police. L’homme a, de son côté, engagé une procédure similaire contre son épouse pour les mêmes faits.



À la barre, l’épouse a reconnu certains gestes, affirmant toutefois qu’il s’agissait d’une réaction instinctive pour se protéger. Elle a insisté sur le caractère défensif de son comportement.



Son mari, quant à lui, a soutenu que l’altercation avait été provoquée par son épouse, affirmant qu’elle l’aurait attaqué après qu’il lui a refusé l’accès au domicile conjugal.



L’avocat de l’épouse a évoqué le passé matrimonial de l’homme, affirmant qu’il ne s’agissait pas de sa première séparation. Selon la défense, ce dernier aurait l’habitude d’épouser de jeunes femmes avant de mettre rapidement fin à l’union. Il a ainsi réclamé une somme de cinq millions de francs CFA à titre de réparation.



De son côté, l’avocat du mari a rejeté ces accusations, estimant que la situation aurait été volontairement provoquée par l’épouse dans un but financier. Il a sollicité une réparation de dix millions de francs CFA.



Le procureur de la République a, pour sa part, demandé l’application stricte de la loi. L’affaire a été mise en délibéré.

