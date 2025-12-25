Fêtes de fin d’année : les autorités alertent sur les dangers liés aux pétards à Dakar





À l’approche des célébrations de fin d’année, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhammadou Bamba Cissé, a exprimé sa préoccupation face à l’utilisation abusive d’engins pyrotechniques dans certains quartiers de Dakar. Dans un communiqué rendu public le 26 décembre 2025, il met en garde contre les risques liés à ces pratiques et appelle à une mobilisation collective pour éviter les accidents.



Le ministère indique avoir observé, durant cette période festive, la multiplication d’activités communément désignées comme des « guerres de pétards ». Selon les autorités, ce phénomène représente un danger réel pour la sécurité des personnes et des biens, ainsi que pour la tranquillité publique, en exposant les populations à des risques d’incendies et de blessures graves.



Le ministre rappelle que l’importation, la vente, la détention et l’utilisation des pétards et autres engins explosifs sont strictement encadrées par la réglementation en vigueur. Il précise également que leur usage ne doit en aucun cas avoir pour objectif de nuire ou de blesser.



Afin de prévenir tout incident, des directives fermes ont été adressées aux Forces de défense et de sécurité pour renforcer les opérations de contrôle, de prévention et de répression sur l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, un appel est lancé aux parents, aux leaders communautaires et à l’ensemble des citoyens pour qu’ils participent activement à la sensibilisation des jeunes et au maintien d’un climat apaisé durant les fêtes.



Le communiqué souligne enfin que les festivités de fin d’année doivent rester des moments de convivialité, de partage et de solidarité, et non une source d’insécurité ou d’inquiétude pour les populations.

