Thiès : Babacar Diop met en service les feux de signalisation dans cinq carrefours

Les travaux de mise en place des feux tricolores avaient été lancés en juillet au niveau de plusieurs axes névralgiques de la circulation urbaine. Les nouveaux dispositifs sont désormais opérationnels aux ronds-points du Stade Lat-Dior, du Stade Maniang Soumaré, de la gare routière, ainsi que sur deux autres artères importantes de la ville de Thiès.





S’exprimant lors de la cérémonie officielle, le maire Babacar Diop a salué une avancée majeure dans la transformation urbaine de la cité du rail.

« C’est un moment important dans le processus de transformation de notre ville. La mise en marche de ces feux de circulation nous mène vers la modernisation de Thiès, mais aussi vers la dotation de la ville d’infrastructures modernes », a-t-il déclaré, précisant qu’il s’agit de la première phase du projet.





Le maire a également annoncé que la deuxième phase du programme est déjà en préparation. Selon lui, le marché a été attribué à la même entreprise, qui a d’ores et déjà passé les commandes nécessaires pour la poursuite des travaux. Cette phase concernera notamment les ronds-points de Nguinth, Ecobank, la mairie de ville, la promenade des Thiessois, ainsi que le carrefour du commissariat central.





« Cette deuxième phase sera lancée d’ici février 2026. Nous sommes déterminés, au cours de l’année à venir, à prendre en charge l’ensemble des seize carrefours nécessaires à Thiès », a promis Babacar Diop.



Insistant sur l’appropriation du projet par les populations, l’édile a appelé à une large campagne d’information.

« Il faut sensibiliser et communiquer pour que les acteurs comprennent et adoptent ces feux de signalisation », a-t-il préconisé.





Babacar Diop a, par ailleurs, salué la forte mobilisation des conducteurs de motos, des chauffeurs de taxi et des transporteurs, qui ont pris part à la cérémonie de mise en service, signe selon lui d’une volonté collective d’aller vers une circulation plus disciplinée et plus sûre à Thiès.

