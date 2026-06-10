Thiès : un jeune motocycliste percuté par un 4x4 devant la Chambre de commerce, des informations font état de son décès

La violence du choc a été telle que la moto s'est retrouvée coincée sous le véhicule. La scène, particulièrement impressionnante, a rapidement attiré de nombreux passants et usagers de la route.





Très grièvement blessé, le jeune motocycliste a été pris en charge et évacué en urgence vers une structure hospitalière. Son état de santé avait immédiatement suscité une vive inquiétude parmi les personnes présentes sur les lieux.





Selon des informations recueillies après son évacuation, la victime aurait succombé à ses blessures. Toutefois, aucune confirmation officielle n'était encore disponible au moment où nous mettions cet article en ligne.





Cet accident vient une nouvelle fois rappeler les dangers de la circulation routière dans les grandes agglomérations du pays, où les collisions impliquant des motos Jakarta sont de plus en plus fréquentes. Les autorités compétentes devraient ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et d'établir les éventuelles responsabilités.





Nous y reviendrons dès que de nouvelles informations seront disponibles.

