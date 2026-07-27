Une femme et ses deux enfants ont été touchés lors de cet accident qui rappelle une nouvelle fois les dangers liés à l’utilisation du gaz domestique dans les habitations.



Selon les premières informations, l’incident s’est produit alors que les occupants de la maison vaquaient à leurs activités quotidiennes.





L’explosion de la bonbonne de gaz aurait provoqué une importante déflagration, surprenant les membres de la famille et les voisins présents à proximité.





En quelques instants, la situation a créé un mouvement de panique dans le voisinage. Plusieurs habitants se sont précipités vers le domicile afin de porter secours aux victimes et tenter de limiter les dégâts.



L’accident a principalement touché une femme ainsi que ses deux enfants.





Les victimes ont été prises en charge après l’explosion et évacuées pour recevoir les soins nécessaires. Leur état de santé devait être suivi par les équipes médicales.





La violence du souffle provoqué par l’explosion a suscité une vive émotion parmi les habitants du quartier, qui craignent régulièrement ce type d’accident domestique.



Face à l’urgence, la solidarité du voisinage s’est rapidement manifestée. Des habitants ont tenté d’apporter leur aide aux victimes avant l’arrivée des secours.





Dans ce genre de situation, les premières minutes sont souvent déterminantes pour éviter que les blessures ne s’aggravent et pour sécuriser les lieux.





Les témoins présents ont également participé à l’évacuation des victimes et à la protection de la zone afin d’éviter d’autres incidents.



Les explosions de bonbonnes de gaz font régulièrement partie des accidents domestiques enregistrés au Sénégal.





Une mauvaise manipulation, une fuite de gaz, un défaut d’entretien ou une installation non conforme peuvent provoquer des conséquences dramatiques.





Les spécialistes recommandent aux utilisateurs de vérifier régulièrement l’état des bouteilles, des tuyaux et des détendeurs, mais aussi d’aérer les pièces en cas d’odeur suspecte.



Les autorités et les services de sécurité insistent souvent sur les gestes de prévention à adopter dans les foyers.





Il est notamment conseillé de ne jamais allumer une flamme en présence d’une forte odeur de gaz, de fermer rapidement la bouteille en cas de fuite et de maintenir les installations hors de portée des enfants.





Ces précautions simples peuvent permettre d’éviter des drames et de protéger les familles contre les risques d’incendie ou d’explosion.



Après cet accident, les circonstances précises de l’explosion devront être établies.





Les services compétents pourraient procéder à des vérifications afin de déterminer l’origine de la fuite ou du dysfonctionnement ayant conduit à la déflagration.



En attendant les conclusions éventuelles, les habitants de Keur Mbaye Fall restent marqués par cet accident qui aurait pu avoir des conséquences encore plus graves.

