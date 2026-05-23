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L'Actualité au Sénégal

Thiès : un influenceur condamné après des accusations de diffusion de données privées


Rédigé le Samedi 23 Mai 2026 à 01:25 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tiktokeur sénégalais Aliyas Sérère, de son vrai nom Iba Der Dang, a été condamné ce vendredi par le tribunal des flagrants délits de Thiès à un an de prison dont trois mois ferme pour collecte et diffusion de données à caractère personnel ainsi que pour injures via un système informatique.


Thiès : un influenceur condamné après des accusations de diffusion de données privées

Âgé de 25 ans et chauffeur de profession, il avait été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) après plusieurs plaintes déposées contre lui. Il lui était reproché d’avoir diffusé sur TikTok des vidéos et images de personnes accusées de pratiques mystiques liées à la multiplication d’argent, tout en proférant des insultes à leur encontre lors de Lives très suivis.
 

À la barre, Aliyas Sérère a reconnu les faits, affirmant avoir voulu « sensibiliser les jeunes » contre les faux marabouts et les arnaques visant notamment des émigrés sénégalais. Une justification que le tribunal n’a pas retenue, rappelant qu’il n’avait pas le droit de se substituer aux autorités judiciaires ou policières.
 

Le procureur avait requis six mois de prison ferme, une amende de 500 000 FCFA ainsi que la confiscation de ses téléphones portables. Finalement, le tribunal l’a condamné à trois mois ferme et ordonné la confiscation de ses deux téléphones au profit de l’État.
 

Son avocat, El Hadji Diouf, avait plaidé la clémence, estimant que son client avait commis une erreur dans un contexte où les dérives et insultes sur les réseaux sociaux se multiplient au Sénégal.



Lat Soukabé Fall

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