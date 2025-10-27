Thiès : un homme frappe un enfant pour défendre son épouse, condamné à une amende

Dans un geste de violence, F.D. a cogné la tête de l’enfant contre un poteau électrique. La victime a été transportée à l’hôpital, où son incapacité temporaire de travail (ITT) a été estimée à 15 jours. Les parents de l’enfant ont immédiatement porté plainte auprès de la police pour coups et blessures volontaires.



Interrogé devant le tribunal d’instance de Thiès, F.D. a reconnu les faits tout en minimisant sa responsabilité, affirmant que l’enfant se serait cogné tout seul en tentant de fuir la correction et qu’il se battait avec son fils.



Le procureur de la République, estimant les faits établis, a requis l’application stricte de la loi. Le juge a finalement déclaré F.D. coupable et l’a condamné à une amende de 20 000 F CFA.



Cette affaire rappelle la nécessité de protéger les enfants et de résoudre les conflits familiaux sans recourir à la violence.

