L'Actualité au Sénégal

Thiès : un chauffeur risque 2 ans de prison pour vol nocturne à Santhie Dara


Rédigé le Dimanche 11 Janvier 2026 à 16:21 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Tribunal des flagrants délits de Thiès a jugé, ce vendredi, un chauffeur identifié sous le nom de M. Seck, poursuivi pour vol nocturne avec effraction dans le quartier Santhie Dara.


Selon les faits exposés à la barre, le prévenu se serait introduit de nuit dans plusieurs habitations de la zone, où il aurait dérobé deux téléphones portables appartenant à M. Diouf et R. Pouye, ainsi qu’une somme de 32 000 francs CFA au préjudice de C. Ciss.
Surpris en pleine action, M. Seck a été maîtrisé par des habitants, qui ont réussi à récupérer les objets volés. Le suspect aurait ensuite été passé à tabac avant d’être remis aux forces de l’ordre, qui l’ont placé en garde à vue avant son déferrement.
 
À la barre, le mis en cause a reconnu les faits, ne contestant ni les vols ni les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le procureur de la République a requis une peine de deux (2) ans de prison ferme, estimant que les faits sont graves et troublent la quiétude des populations.
 
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu dans les prochains jours.
 
Cette affaire relance le débat sur la sécurité nocturne dans certains quartiers de Thiès, où les populations, excédées par la recrudescence des vols, n’hésitent parfois plus à se faire justice elles-mêmes, au risque de dérapages.


Lat Soukabé Fall

