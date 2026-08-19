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Thiès : son ex-femme refuse de revenir, il la poignarde


Rédigé le Jeudi 20 Août 2026 à 21:48 | Lu 58 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une jeune femme a été grièvement blessée à Thiès après avoir été poignardée à plusieurs reprises, dans une affaire qui relance les inquiétudes autour des violences conjugales. Selon les informations rapportées par l’entourage de la victime, l’auteur présumé des faits serait son ex-mari, également père de ses enfants.


Thiès : son ex-femme refuse de revenir, il la poignarde
Les deux anciens conjoints avaient divorcé devant la justice. La garde des enfants aurait été confiée à la mère. Malgré la séparation, l’ex-mari continuait de se rendre régulièrement au domicile de son ancienne épouse, officiellement pour rendre visite à leurs enfants.
Selon les témoignages recueillis auprès de la famille, l’homme aurait ensuite cherché à renouer avec son ex-femme. Celle-ci aurait refusé de reprendre la vie commune. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle rencontre aurait viré à l’agression.
 
Plusieurs coups de couteau
La situation aurait dégénéré lorsque l’homme s’est présenté au domicile de la victime. Après l’avoir fait entrer, il l’aurait saisie avant de lui porter plusieurs coups de couteau.
 
La jeune femme aurait notamment été touchée à la poitrine et à l’abdomen. Grièvement blessée et ayant perdu beaucoup de sang, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être évacuée vers une structure hospitalière, où elle a été admise aux urgences.
 
L’état de santé exact de la victime n’a pas été précisé dans les informations disponibles.
 
L’ex-mari interpellé puis relâché ?
Toujours selon la mère de la victime, l’homme présenté comme l’auteur présumé de l’agression aurait été interpellé par la police avant d’être relâché. Cette information, rapportée par la famille, reste toutefois à confirmer officiellement.
 
Les circonstances précises de l’agression et les éventuelles suites judiciaires restent donc à établir. L’affaire suscite déjà l’émoi dans l’entourage de la victime, alors que les violences entre anciens conjoints continuent de faire régulièrement l’actualité au Sénégal.
 
À ce stade, l’homme mis en cause doit être considéré comme présumé innocent jusqu’à une éventuelle décision de justice.


Lat Soukabé Fall

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