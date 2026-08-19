Selon les témoignages recueillis auprès de la famille, l’homme aurait ensuite cherché à renouer avec son ex-femme. Celle-ci aurait refusé de reprendre la vie commune. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle rencontre aurait viré à l’agression.



Plusieurs coups de couteau

La situation aurait dégénéré lorsque l’homme s’est présenté au domicile de la victime. Après l’avoir fait entrer, il l’aurait saisie avant de lui porter plusieurs coups de couteau.



La jeune femme aurait notamment été touchée à la poitrine et à l’abdomen. Grièvement blessée et ayant perdu beaucoup de sang, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être évacuée vers une structure hospitalière, où elle a été admise aux urgences.



L’état de santé exact de la victime n’a pas été précisé dans les informations disponibles.



L’ex-mari interpellé puis relâché ?

Toujours selon la mère de la victime, l’homme présenté comme l’auteur présumé de l’agression aurait été interpellé par la police avant d’être relâché. Cette information, rapportée par la famille, reste toutefois à confirmer officiellement.



Les circonstances précises de l’agression et les éventuelles suites judiciaires restent donc à établir. L’affaire suscite déjà l’émoi dans l’entourage de la victime, alors que les violences entre anciens conjoints continuent de faire régulièrement l’actualité au Sénégal.



À ce stade, l’homme mis en cause doit être considéré comme présumé innocent jusqu’à une éventuelle décision de justice.

Les deux anciens conjoints avaient divorcé devant la justice. La garde des enfants aurait été confiée à la mère. Malgré la séparation, l’ex-mari continuait de se rendre régulièrement au domicile de son ancienne épouse, officiellement pour rendre visite à leurs enfants.