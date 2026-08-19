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Dakar : 105 enfants concernés par une opération de police


Rédigé le Jeudi 20 Août 2026 à 17:47 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Police nationale a mené, dans la nuit du mardi 18 août, une importante opération de sécurisation dans plusieurs quartiers de Dakar. L’intervention, qui s’est déroulée entre 20h30 et minuit, ciblait notamment la mendicité ainsi que les situations d’encombrement de la voie publique.


Dakar : 105 enfants concernés par une opération de police

Au total, 234 personnes ont été interpellées au cours de cette opération. Les forces de l’ordre sont intervenues dans plusieurs secteurs de la capitale, notamment à Colobane, à la Place de l’Obélisque, à Tilène, au Centenaire, à Canal 4, à Gueule-Tapée, à la rue 31x06 et à Soumbédioune.
 

Le bilan communiqué par les services de police fait état de 58 hommes adultes et 66 femmes adultes. L’opération a également concerné 105 enfants, dont 22 nourrissons, ainsi que cinq personnes à mobilité réduite.
 

La présence de nombreux enfants parmi les personnes interpellées constitue l’un des principaux points d’attention de cette opération. La situation soulève notamment la question de leur accompagnement et de leur protection après leur prise en charge par les services compétents.
 

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions menées par les forces de sécurité pour lutter contre certaines formes d’occupation de l’espace public et renforcer la sécurité dans les différents secteurs de la capitale. Elle remet également au premier plan la nécessité d’une prise en charge adaptée des personnes vulnérables, particulièrement les enfants et les personnes à mobilité réduite.
 
Au-delà des chiffres, le cas des 22 nourrissons interpelle sur les conditions sociales des familles concernées et sur les mécanismes disponibles pour leur apporter une assistance durable.




Lat Soukabé Fall

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