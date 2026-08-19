Au total, 234 personnes ont été interpellées au cours de cette opération. Les forces de l’ordre sont intervenues dans plusieurs secteurs de la capitale, notamment à Colobane, à la Place de l’Obélisque, à Tilène, au Centenaire, à Canal 4, à Gueule-Tapée, à la rue 31x06 et à Soumbédioune.





Le bilan communiqué par les services de police fait état de 58 hommes adultes et 66 femmes adultes. L’opération a également concerné 105 enfants, dont 22 nourrissons, ainsi que cinq personnes à mobilité réduite.





La présence de nombreux enfants parmi les personnes interpellées constitue l’un des principaux points d’attention de cette opération. La situation soulève notamment la question de leur accompagnement et de leur protection après leur prise en charge par les services compétents.





Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions menées par les forces de sécurité pour lutter contre certaines formes d’occupation de l’espace public et renforcer la sécurité dans les différents secteurs de la capitale. Elle remet également au premier plan la nécessité d’une prise en charge adaptée des personnes vulnérables, particulièrement les enfants et les personnes à mobilité réduite.



Au-delà des chiffres, le cas des 22 nourrissons interpelle sur les conditions sociales des familles concernées et sur les mécanismes disponibles pour leur apporter une assistance durable.

