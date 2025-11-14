Def Mama Def : Deux voix, une vision, un son nouveau pour l’Afrique

« Le nom du groupe peut signifier donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on donne de l'amour, et on aimerait en recevoir. On donne de l'énergie et on aimerait beaucoup en recevoir. Donc c'est du Def Mama Def. Alerte, les filles sont là ! », affirment-elles.



Def Mama Def n’est pas seulement un nom : c’est un manifeste, une déclaration d’intention, une énergie partagée entre deux artistes déterminées à offrir un art sincère, généreux et inspirant.



Sur scène comme dans la vie, Defa et Mama Victory sont liées par une complicité rare. Amies, cousines, presque sœurs : leur relation est le socle de leur créativité.

Elles se connaissent, se complètent, se comprennent d’un regard. Et leur mission artistique est claire : faire évoluer la musique sénégalaise.



Leur objectif ? Fusionner les identités musicales du continent.

Mélanger le mbalax, pilier de la culture sénégalaise, à l’amapiano venu d’Afrique du Sud, ajouter une touche de pop, des voix hip-hop puissantes et maîtrisées, et créer un son nouveau, audacieux, capable de toucher toutes les générations.



« Le concept de Def Mama Def c’est de revisiter et de rendre hommage aux précurseurs de la musique africaine. Quand on l’a mélangé à ce qu’il se fait maintenant, ça a fait un nouveau son », explique le duo.



Cette alchimie est devenue leur signature : un cocktail sonore authentique, moderne et profondément africain.



Mais derrière les rythmes festifs, les danses enflammées et la joie communicative, Def Mama Def porte un message social fort.

Les deux artistes n’oublient ni leurs racines ni la réalité du quotidien sénégalais.



Elles le disent clairement :



« Essayez d'aider les Sénégalais, car la vie est chère, l'accès aux petits soins est difficile. Si nous, on a un message à faire passer, c'est celui-là. »



Leur voix porte sur scène, mais aussi dans la société. Pour elles, l’art doit être utile, conscient, engagé.



Dans un pays où les femmes doivent encore se battre pour accéder à certains espaces, Def Mama Def se positionne comme un symbole de résistance et d’audace.



Elles interpellent les politiques, mais aussi les familles, les institutions, les citoyens :



« Ça reste toujours un combat que l'on mène. C'est fatiguant, c'est épuisant de tout le temps se battre pour avoir une place. On a nos rêves à réaliser. On n'est pas seulement des femmes qui chantent, on est des artistes avant tout. Du coup, nous, on ne revendique plus, on va prendre la place. »



Un message puissant, lancé avec assurance :

ne plus demander… mais prendre ce qui leur revient.



Entre modernité et héritage, énergie et engagement, Defa et Mama Victory incarnent une nouvelle génération d’artistes sénégalaises : libres, ambitieuses, intrépides.

Leur musique voyage, rassemble, bouscule.



Et leur message, lui, va droit au cœur :

les femmes ne doivent plus attendre qu’on leur ouvre la porte, elles doivent entrer.

