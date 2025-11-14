Une pirogue de migrants échoue à Mermoz : les occupants s’évanouissent dans la nature

Selon les premiers éléments recueillis, la pirogue – une grande embarcation artisanale utilisée par les migrants pour traverser l’Atlantique – s’est retrouvée à moitié renversée sur la plage, chargée de matériel destiné à la traversée :



Denrées alimentaires



Sachets d’eau



Équipements divers



Et surtout une centaine de bouteilles d’essence de 20 litres



Certaines de ces bouteilles auraient été rejetées sur la plage par les vagues, signe d’une arrivée récente et chaotique.



Un élément du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), en poste à l’ambassade du Soudan, affirme avoir été alerté par des vigiles travaillant sur les chantiers adjacents.



En observant la plage, il dit avoir aperçu une centaine d’individus qui, se sentant repérés, ont immédiatement pris la tangente, se dispersant dans plusieurs directions.



Seul, à environ 200 mètres de l’embarcation, le policier ne pouvait intervenir face à un groupe aussi nombreux. Il rapporte également avoir entendu des rumeurs selon lesquelles le groupe serait parti de Yenne, zone régulièrement citée comme point de départ des traversées clandestines.





Alertés, les éléments de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT) se sont rapidement déployés sur les lieux.



Leur intervention a permis de :



Sécuriser la pirogue



Rassembler et inventorier le matériel retrouvé



Protéger les indices utiles à une enquête



Prévenir tout risque d’incendie lié aux carburants abandonnés



L’embarcation et l’ensemble du matériel ont été placés sous scellés, en attendant la suite de la procédure.

