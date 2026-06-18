Thiès : plus de 14,2 milliards FCFA investis dans 15 collectivités grâce au PACASEN

Un atelier d’échanges et de capitalisation du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) s’est ouvert jeudi dans la région de Thiès, à l’initiative de l’Agence de Développement municipal (ADM). Cette rencontre réunit les autorités administratives et les acteurs territoriaux afin de dresser le bilan du programme et d’en tirer les principaux enseignements.

Présidant la cérémonie, l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, a indiqué que quinze collectivités territoriales de la région ont bénéficié des interventions du PACASEN. Il s’agit, dans le département de Thiès, de la Ville de Thiès ainsi que des communes de Kayar, Khombole, Pout, Thiès-Ouest, Thiès-Est et Thiès-Nord. Dans le département de Mbour, les communes de Mbour, Joal-Fadiouth, Saly-Portudal, Nguékhokh et Thiadiaye ont également été accompagnées, tandis que Tivaouane, Mékhé et Mboro ont bénéficié du programme dans le département de Tivaouane.

Selon lui, ces quinze collectivités ont reçu une enveloppe globale de 14 285 419 523 FCFA entre 2019 et 2024. Durant cette période, 464 projets ont été financés dans la région.

Le responsable administratif a souligné que le programme a permis la réalisation de nombreux investissements, notamment la construction et la réhabilitation de marchés, d’espaces publics, de voiries communales et d’équipements sociaux de base, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Il a également mis en avant les actions de renforcement des capacités des élus locaux, des secrétaires municipaux et des techniciens communaux, ainsi que les progrès enregistrés en matière de gestion financière, de modernisation de la fiscalité locale et de gouvernance. Il a estimé que ces avancées ont favorisé une meilleure transparence budgétaire, une participation citoyenne accrue et une amélioration des ressources propres des collectivités.

En perspective du PACASEN II, les acteurs de la région de Thiès souhaitent notamment l’élargissement du Fonds d’Équipement des Collectivités territoriales (FECT) à davantage de communes, un renforcement de l’appui technique en planification urbaine et en gestion des services de base, une accélération de la transformation numérique des communes, une meilleure prise en compte des enjeux climatiques ainsi qu’un approfondissement de la participation citoyenne et de la redevabilité.