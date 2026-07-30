La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a mis en place un important dispositif à l'occasion du Grand Magal de Touba 2026. Au total, 563 agents et 91 engins d'intervention sont mobilisés pour assurer les opérations de secours et de sécurité durant l'événement.

Selon les autorités, ce déploiement est prévu du 28 juillet au 4 août afin de prévenir les incendies, les accidents et tout autre risque susceptible de menacer les populations dans la ville sainte et ses environs.

En raison de la coïncidence du Grand Magal avec le début de l'hivernage, la BNSP a également renforcé ses moyens de lutte contre les inondations. Des équipements de pompage ont été installés dans les secteurs les plus exposés, avec l'appui du Groupement d'incendie et de secours n°2.

Le dispositif comprend 17 véhicules de lutte contre les incendies, 18 ambulances classiques, six ambulances médicalisées, neuf véhicules de secours routier et trois motos d'intervention rapide. Cinq médecins sont également mobilisés pour assurer la prise en charge médicale des urgences ainsi que des consultations gratuites depuis le poste de commandement installé à la caserne des sapeurs-pompiers de Darou Marnane.

Par ailleurs, 14 camions-citernes, chacun doté d'une capacité de 30 000 litres, participeront à l'approvisionnement en eau des pèlerins et des familles religieuses.

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a également engagé son unité de sauvetage-déblaiement afin d'intervenir rapidement en cas d'effondrement d'ouvrages ou d'autres incidents liés aux fortes pluies.