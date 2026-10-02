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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : nouveau coup de filet contre un réseau de drogue
La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit à Thiès. La Brigade de sécurité urbaine de Thiès a interpellé un suspect présenté comme un acteur présumé d’un réseau international de trafic de drogue. Huit boulettes de cocaïne ont été découvertes en sa possession. Il doit être présenté au procureur de Thiès dans le cadre de la procédure en cours.
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