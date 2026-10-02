Thiès : nouveau coup de filet contre un réseau de drogue

Selon les informations rapportées par Dakaractu, cette nouvelle opération intervient dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre les réseaux de drogue opérant dans la région de Thiès. Les investigations menées par les forces de l’ordre ont permis de mettre la main sur un suspect qui aurait joué un rôle dans une filière de trafic.



Lors de son interpellation, les policiers ont découvert huit boulettes de cocaïne en sa possession. La drogue saisie a été placée sous scellés dans le cadre de la procédure, tandis que le mis en cause a été conduit au commissariat central de Thiès pour les besoins de l’enquête et de son audition.



Cette arrestation intervient après une précédente opération ayant permis aux forces de sécurité de mettre la main sur un autre trafiquant présenté comme important dans le dispositif local. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer les ramifications exactes de cette nouvelle affaire et à identifier d’éventuels autres membres ou intermédiaires du réseau.



L’hypothèse d’un réseau à dimension internationale est notamment évoquée dans le cadre des investigations. À ce stade, les informations disponibles ne permettent toutefois pas de détailler l’ensemble des ramifications de la filière ni de préciser l’origine et la destination de la drogue saisie.



Après son audition, le suspect doit être présenté dans les prochains jours au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès. C’est à l’autorité judiciaire qu’il reviendra de décider des suites à donner à la procédure et des éventuelles poursuites.

L’affaire reste donc entre les mains des enquêteurs et de la justice. Les investigations devraient permettre d’en savoir davantage sur le fonctionnement de cette présumée filière, ses éventuels complices et les circuits utilisés pour l’acheminement et la distribution de la cocaïne.



À ce stade, le suspect bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle décision de justice définitive.

La lutte contre les réseaux de trafic de drogue connaît un nouvel épisode à Thiès. Les éléments de la sécurité urbaine de la ville ont procédé à l’arrestation d’un individu présenté comme étant impliqué dans un réseau international de trafic de stupéfiants.