Thiès : les syndicats de la santé annoncent une marche pacifique pour relancer leurs revendications





Le cadre de lutte regroupant les syndicats de la santé et des collectivités territoriales, And Gueusseum / Satsus, en collaboration avec le Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé, prévoit d’organiser une marche pacifique ce mercredi 14 janvier dans la ville de Thiès.



Selon les organisateurs, l’itinéraire retenu pour cette mobilisation partira de la Croix-Rouge, passera par Auchan et la Place de France, avant de s’achever à la Gouvernance.



À travers cette action, les syndicats entendent remettre au premier plan leur plateforme revendicative. Celle-ci comprend notamment la demande de signature immédiate du décret portant intégration des Techniciens Supérieurs de Santé (TSS) dans la hiérarchie A2.



Ils sollicitent également la signature des décrets et arrêtés relatifs aux plans de carrière de plusieurs corps du secteur, dont les aides sociaux, assistants infirmiers, infirmiers brevetés, préparateurs en pharmacie, agents d’hygiène, maintenanciers, prothésistes dentaires ainsi que d’autres catégories assimilées.



Parmi les autres doléances figure la délivrance sans délai des diplômes à des récipiendaires, retenus depuis plus de dix ans par le ministère de la Santé, une situation que les syndicats qualifient de violation manifeste des droits des travailleurs. La revalorisation des pensions de retraite et la possibilité de prolonger l’âge de départ à la retraite jusqu’à 65 ans font également partie des points soulevés.



Sur le volet des exigences, les syndicats réclament le paiement immédiat de l’indemnité de logement aux agents fonctionnaires et contractuels du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ainsi qu’aux travailleurs de la santé des collectivités territoriales.



Ils exigent en outre le règlement du reliquat de l’indemnité de logement des agents contractuels IDE, SFE, TSS et médecins, dont certains continuent de percevoir 75 000 FCFA dans certains établissements publics de santé, au lieu des 100 000 FCFA prévus par la réglementation en vigueur, une situation jugée discriminatoire et inacceptable.



