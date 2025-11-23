Thiès : les étudiants de l’UIDT suspendent les cours et lancent 48h de journées sans tickets





La Conférence des amicales d’étudiants de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) a annoncé, dans un communiqué, une suspension totale des activités pédagogiques à partir de ce jeudi 27 novembre dès 10 heures. Elle a également décrété 48 heures de journées sans tickets à compter de la même date.



Cette décision intervient en raison de l’absence des documents de paiement liés aux rappels des mois d’octobre et de novembre. La CAE regrette que l’UIDT soit, selon elle, l’un des rares établissements à n’avoir reçu aucun document officiel concernant ces versements. Cette situation, déplore-t-elle, prive les étudiants d’informations essentielles et perturbe la planification de leurs activités académiques.



Par ailleurs, la Conférence a réaffirmé l’importance de la question des pavillons de 1 000 lits, qu’elle considère comme une préoccupation majeure pour l’ensemble des étudiants du campus. Elle a aussi attiré l’attention des autorités sur l’absence de l’UFR Santé de l’UIDT au concours national d’internat en pharmacie, une non-participation qu’elle juge infondée.

