Touba : six personnes arrêtées après le démantèlement d’un réseau de faux documents

Le commissariat d’arrondissement de Ndamatou, à Touba, a procédé à l’interpellation de six personnes soupçonnées d’être impliquées dans un réseau organisé de falsification de documents administratifs. Les mis en cause sont placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et usage de faux. Les faits remontent à la nuit du 23 au 24 février 2026. Aux environs de 3 heures du matin, une patrouille en poste sur la corniche « Serigne Modou » contrôle une moto de type Jakarta circulant sans plaque d’immatriculation ni éclairage. Le conducteur présente un Certificat de Mise en Consommation (CMC) qui, après vérification, s’avère non conforme. Le véhicule est alors immobilisé et conduit à la fourrière du commissariat.

L’enquête révèle par la suite qu’un individu aurait réussi à pénétrer discrètement dans l’enceinte du commissariat afin de photographier le numéro de châssis de la moto saisie. L’image aurait été transmise via WhatsApp à plusieurs intervenants, notamment un mécanicien et un vendeur, avant d’être remise à un faussaire chargé d’établir un document falsifié correspondant exactement au véhicule.

La présentation de ce nouveau certificat a permis aux enquêteurs, après des vérifications techniques, de confirmer la fraude. L’analyse des échanges téléphoniques et des éléments numériques a conduit à l’identification de l’ensemble des personnes impliquées, du conducteur initial au présumé confectionneur des faux documents.

Les six suspects sont actuellement entendus par les services du commissariat de Ndamatou. Les investigations se poursuivent afin d’évaluer l’étendue du réseau et de déterminer s’il existe d’autres complices ou personnes concernées.