Thiès : la gare ferroviaire en perte de vitesse, l’économie locale impactée

Une gare moins animée qu’autrefois Lieu emblématique de Thiès, la gare ferroviaire ne connaît plus l’effervescence qui faisait sa réputation. Jadis point de convergence des voyageurs et des marchandises, elle tourne aujourd’hui au ralenti, avec une présence plus discrète des trains et une activité réduite. Ce constat, largement relayé dans plusieurs médias, traduit une réalité bien connue des populations locales : le rail traditionnel peine à retrouver son dynamisme d’antan, dans un contexte de mutation du système de transport au Sénégal.

Des activités économiques en difficulté Autour de la gare, les effets de cette situation sont visibles. Restaurateurs, vendeurs ambulants, conducteurs de taxis et autres acteurs du secteur informel font face à une baisse sensible de leurs revenus. « Avant, les trains amenaient du monde toute la journée. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus calme », confie un commerçant installé à proximité de la gare. Comme lui, plusieurs acteurs économiques évoquent une diminution notable de la clientèle liée à la chute du trafic ferroviaire.

Le rail classique face aux nouvelles priorités Le développement de nouvelles infrastructures de transport, notamment autour de Dakar, a contribué à redéfinir les priorités du secteur. Si ces projets modernisent le réseau national, ils laissent en retrait certaines lignes historiques, dont dépendaient des villes comme Thiès. Dans ce contexte, la gare de Thiès apparaît comme le symbole d’un système en transition, partagé entre héritage ferroviaire et nouveaux choix stratégiques en matière de mobilité.

Entre inquiétudes et attentes de relance Pour de nombreux habitants, la situation actuelle suscite des inquiétudes, notamment en matière d’emploi et d’activité économique. Thiès, longtemps identifiée comme la capitale du rail, voit progressivement s’effriter une partie de son identité. Face à cette réalité, les appels à une relance du rail classique se multiplient. Modernisation des infrastructures, réactivation des lignes et soutien aux acteurs locaux figurent parmi les pistes évoquées pour redonner à la gare de Thiès son rôle central dans le développement économique régional.