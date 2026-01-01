Thiès : le ministère remet 1 050 bovins au G.P.S

Lors de la cérémonie, plusieurs éleveurs ont exprimé leurs préoccupations face au vol de bétail, phénomène qui menace la sécurité et la rentabilité de leurs activités. Ils ont sollicité l’appui de l’État pour protéger les troupeaux, tout en assurant eux-mêmes un suivi régulier et rigoureux des bovins afin de garantir leur bonne santé et la réussite du programme.



Le ministère a assuré que des mesures seront prises pour sécuriser les troupeaux et accompagner les éleveurs, soulignant que ce projet constitue une étape stratégique pour la sécurité alimentaire et le développement du secteur pastoral au Sénégal.



L’introduction de bovins de race brésilienne marque un tournant dans les efforts de diversification et d’amélioration génétique des troupeaux nationaux.

Initialement prévu pour 300 têtes, le nombre de bovins importés a été porté à 1 050 grâce au soutien actif du gouvernement sénégalais, renforçant ainsi l’impact de ce projet sur le cheptel national.L’initiative vise à améliorer la qualité génétique des troupeaux, augmenter la productivité laitière et bouchère, et moderniser les pratiques d’élevage tout en soutenant l’autonomie des éleveurs.