Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : le ministère remet 1 050 bovins au G.P.S


Rédigé le Samedi 10 Janvier 2026 à 23:18 | Lu 93 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans le cadre d’un partenariat stratégique pour l’amélioration génétique pastorale, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a remis 1 050 bovins importés du Brésil, des races Guzerat et Girolando, au Groupement pour l’Amélioration Génétique de l'élevage pastoral et Extensif au Sénégal (G.P.S) lors d’une cérémonie organisée à Thiès.


Thiès : le ministère remet 1 050 bovins au G.P.S
Initialement prévu pour 300 têtes, le nombre de bovins importés a été porté à 1 050 grâce au soutien actif du gouvernement sénégalais, renforçant ainsi l’impact de ce projet sur le cheptel national.

L’initiative vise à améliorer la qualité génétique des troupeaux, augmenter la productivité laitière et bouchère, et moderniser les pratiques d’élevage tout en soutenant l’autonomie des éleveurs.
 
Lors de la cérémonie, plusieurs éleveurs ont exprimé leurs préoccupations face au vol de bétail, phénomène qui menace la sécurité et la rentabilité de leurs activités. Ils ont sollicité l’appui de l’État pour protéger les troupeaux, tout en assurant eux-mêmes un suivi régulier et rigoureux des bovins afin de garantir leur bonne santé et la réussite du programme.
 
Le ministère a assuré que des mesures seront prises pour sécuriser les troupeaux et accompagner les éleveurs, soulignant que ce projet constitue une étape stratégique pour la sécurité alimentaire et le développement du secteur pastoral au Sénégal.

L’introduction de bovins de race brésilienne marque un tournant dans les efforts de diversification et d’amélioration génétique des troupeaux nationaux.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags