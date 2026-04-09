Thiès : le lycée Malick Sy mise sur l’agriculture avec un champ-école innovant

Plus qu’un simple jardin scolaire, ce champ-école se veut un véritable laboratoire pédagogique. Les élèves y apprennent les techniques de culture, la gestion des sols, l’entretien des plantes et les bases de la production agricole. À travers cette immersion, ils acquièrent des compétences directement applicables dans un secteur clé de l’économie sénégalaise.

Dans un contexte où la question de l’emploi des jeunes reste cruciale, cette initiative apparaît comme une réponse concrète. En intégrant l’agriculture dans le parcours éducatif, le lycée encourage l’esprit entrepreneurial et valorise les métiers liés à la terre, souvent délaissés.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de promotion de l’agriculture durable et de renforcement de la sécurité alimentaire au Sénégal. En formant les élèves dès le secondaire, le lycée Malick Sy contribue à préparer une nouvelle génération capable d’innover dans le secteur agricole.

Si le projet tient ses promesses, il pourrait inspirer d’autres établissements à travers le pays. Toutefois, sa réussite dépendra de la pérennité de l’encadrement, des ressources disponibles et de l’implication des élèves.

Avec ce champ-école, le lycée Malick Sy de Thiès ne se contente plus d’enseigner en classe : il forme sur le terrain, ouvrant ainsi la voie à une éducation plus pratique, plus utile et tournée vers les défis du Sénégal d’aujourd’hui.