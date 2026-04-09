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Attaques à la tarikha la tarikha tijane : Thierno Aboubacar Hanne recadre Ibrahima Gueye


Rédigé le Samedi 11 Avril 2026 à 14:27 | Lu 49 fois Rédigé par


Après des propos jugés controversés tenus sur la RTS à l’encontre de la tarikha tijane, le journaliste Thierno Aboubacar Hanne de Thiès Info est sorti de sa réserve pour répondre avec vigueur au prêcheur Ibrahima Gueye. Dans une réplique argumentée, il s’emploie à corriger les inexactitudes relevées et à rappeler les fondements de cette confrérie soufie.





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