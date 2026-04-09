Suspension de l’émission “Xunt Mii” : la RTS présente ses excuses au public

La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a annoncé, à travers un communiqué officiel, la suspension de l’émission “Xunt Mii” jusqu’à nouvel ordre. Cette décision, rendue publique via ses canaux de communication, intervient dans un contexte marqué par des réactions et sensibilités suscitées autour du contenu diffusé. Dans son message adressé aux téléspectateurs et aux followers, la direction générale informe que cette mesure vise à apaiser les tensions et à préserver les valeurs de respect et d’équilibre qui doivent caractériser le service public audiovisuel. La RTS reconnaît ainsi que certains contenus ont pu heurter une partie de son audience. « Nous présentons nos sincères excuses au public pour tout désagrément ou toute sensibilité qui aurait pu être heurtée », indique le communiqué. La direction générale insiste également sur son engagement à garantir une programmation conforme aux attentes du public, fondée sur le respect des valeurs socioculturelles et religieuses du pays. Cette suspension pourrait ouvrir la voie à une réévaluation du format ou du contenu de l’émission “Xunt Mii”. En attendant une éventuelle reprise, la RTS rassure sur sa volonté de renforcer les mécanismes de régulation interne afin d’éviter de telles situations à l’avenir. Cette décision illustre, une fois de plus, la sensibilité du paysage médiatique sénégalais, où les questions culturelles et religieuses occupent une place centrale dans l’appréciation des programmes audiovisuels.