Bassirou Diomaye Faye à Nairobi pour le sommet Africa Forward

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce dimanche pour rejoindre Nairobi, où il prendra part jusqu’au 13 mai au sommet Africa Forward, selon les services de la Présidence.

Anciennement connu sous l’appellation sommet France-Afrique, ce rendez-vous inaugure un nouveau cadre de dialogue entre l’Afrique et la France. L’événement réunira des chefs d’État, des institutions financières ainsi que des acteurs économiques autour des grands enjeux du continent.

Le Sénégal entend y défendre une position axée sur le financement du développement, la paix ainsi que la souveraineté des États africains dans leurs choix stratégiques.

Organisé à l’initiative du Kenya et de la France, le sommet se tient lundi et mardi autour du thème : « Africa Forward : des partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance ». L’objectif affiché est de renforcer les investissements et les coopérations économiques entre plusieurs pays africains et la France.

La rencontre réunira notamment Emmanuel Macron et William Ruto, ainsi que d’autres dirigeants africains. Des représentants des États, des entreprises, de la jeunesse, de la société civile, des diasporas et du secteur culturel sont également attendus.

Selon l’Élysée, ce sommet doit permettre d’encourager les investissements croisés et de promouvoir des solutions communes autour de plusieurs défis, parmi lesquels la santé, la souveraineté alimentaire, l’énergie, le numérique et la connectivité.

La première journée sera marquée par un forum économique baptisé « Inspire and Connect », consacré aux partenariats économiques franco-africains et aux initiatives du secteur privé. Des activités liées à la jeunesse, au sport ainsi qu’aux industries culturelles et créatives figurent également au programme.

Le 12 mai sera consacré aux travaux du sommet proprement dit. Les chefs d’État et de gouvernement aborderont notamment la réforme du système financier international, la transition énergétique, l’industrialisation verte, l’économie bleue, l’intelligence artificielle, l’agriculture durable et la santé.

Les discussions porteront aussi sur les questions d’emploi et de formation des jeunes, de compétitivité, de souveraineté, ainsi que sur les enjeux de paix et de sécurité en soutien aux initiatives africaines.

Certaines conclusions de cette rencontre devraient contribuer à la préparation du sommet du G7 prévu à Evian du 15 au 17 juin.

Le sommet prendra fin mardi soir avec un concert réunissant plusieurs artistes africains et membres des diasporas.